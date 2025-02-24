Команда МЧС России сыграла в хоккей с огнеборцами из Китая

В День защитника Отечества на российско-китайском фестивале зимних видов спорта «ЗимФестАмур» в Амурской области состоялся первый международный товарищеский хоккейный матч между пожарными Благовещенска и Хэйхэ.
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