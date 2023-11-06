На содержание и ремонт дорог Орла направят свыше 2 млрд рублей

Региональное правительство распределило субсидии между муниципалитетами Орловской области на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также закупку техники на 2024-2025 годы.
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