Руководителю фонда "Дом с маяком" Лиде Мониаве назначили запрет определенных действий по делу о фейках

Симоновский районный суд столицы утвердил меру пресечения для директора благотворительной организации "Дом с маяком" Лиды Мониавы, которая проходит по делу о распространении недостоверных сведений о российской армии.
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