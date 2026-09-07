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Царьград

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Турция: русские и украинцы устроили драку в отеле Аланьи

Турция: русские и украинцы устроили драку в отеле Аланьи

В курортном районе Пайаллар в Аланье произошла драка между русскими и украинскими туристами в пятизвёздочном отеле.

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