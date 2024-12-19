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Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 31, погибли два человека

Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 31, погибли два человека

Госпитализированы 14 пассажиров, четверо — в тяжелом состоянииВ РЖД сообщили, что количество пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербург выросло до 31 человека, среди них пятеро детей.

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