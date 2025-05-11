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Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке "Наследники Победы"

Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке "Наследники Победы"

Старт забегу традиционно дали на полигоне «Алабино», где для команд из 15–20 человек была подготовлена восьмикилометровая трасса с 30 препятствиями: крутыми подъёмами и спусками, грязевыми рвами, водными барьерами, отвесными стенами и рукоходами.

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