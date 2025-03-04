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Закон, порядок, государство

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Минометчики ЦВО отработали уничтожение замаскированных позиций условного противника в Оренбургской области

Минометчики ЦВО отработали уничтожение замаскированных позиций условного противника в Оренбургской области

В практических действиях, которые прошли на Тоцком полигоне, приняли участие около 30 военнослужащих, было задействовано 5 единиц военной техники.

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