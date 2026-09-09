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Аргументы и Факты

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Премьер Сингапура получит прибавку к зарплате более чем в $1 млн

Премьер Сингапура получит прибавку к зарплате более чем в $1 млн

Годовой размер оплаты труда премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, который считается самым высокооплачиваемым политиком в мире, вырастет более чем в 1,6 раза – до 3,6 млн сингапурских долларов ($2,85 млн) с 2,2 млн долларов сингапурских долларов (с $1,7 млн), пишет Reuters.

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