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216-сантиметровый защитник Карманов подрался с Лефевром в матче турнира новичков

216-сантиметровый защитник Карманов подрался с Лефевром в матче турнира новичков

Хоккеист «Сан-Хосе» Александр Карманов поучаствовал в драке в матче с «Лос-Анджелесом» на турнире проспектов Rookie Faceoff в Сан-Хосе.

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