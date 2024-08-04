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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о Гусеве: «Реальных вариантов в НХЛ у него не возникло, скорее всего. Отсюда выбор в пользу «Динамо». Наблюдать игру такого мастера в КХЛ – плюс для всех»

– Как вы и прогнозировали две недели назад, лидер «Динамо» Никита Гусев остался в родном для вас московском клубе.

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