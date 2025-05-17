Юрист Поздняков предупредил о штрафах до 400 тыс за мытье машин во дворе

Мыть автомобили в не предназначенном для этого месте запрещено из-за вреда для экологии.Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупреждает автовладельцев о громадных штрафах, которые грозят за мытье машин в неположенном месте.