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Люка Эрнандес и «Бавария» близки к продлению контракта. Защитник выбыл на полгода из-за травмы «крестов»

«Бавария» хочет продлить контракт с защитником Люка Эрнандесом. Стороны контактировали еще до травмы игрока сборной Франции на ЧМ-2022, переговоры шли хорошо, сообщает Bild.

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