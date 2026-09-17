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Собянин: Портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов

Собянин: Портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов

Московский портал поставщиков открывает новые возможности для бизнеса из регионов. По сути, это универсальный маркетплейс для закупок малых объемов, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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