В Челябинске раскрыта кража оборудования, предназначенного для реконструкции железнодорожного вокзала

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили двоих мужчин, подозреваемых в хищении оборудования, предназначенного для реконструкции железнодорожного вокзала станции Челябинск – Главный.