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FiNE NEWS

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США дают зелёный свет: Украина получит ещё 10 ракет Patriot и мощный boost для неба!

Вот это уже по-настоящему хорошие новости для тех, кто следит за ситуацией на фронте! Администрация США фактически сказала «да» на передачу Украине десяти управляемых ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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