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FiNE NEWS

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Зумеры массово скупают кнопки, винил и стрелки: почему цифровое поколение влюбилось в аналоговые штуки

Представьте: парень или девушка, которые с пелёнок листают TikTok, вдруг стоят в очереди за виниловой пластинкой или механическими часами.

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