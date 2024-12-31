Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева поздравила земляков с Новым годом

Дорогие друзья! Совсем скоро наступит Новый год — самый любимый и желанный праздникДорогие друзья! Совсем скоро наступит Новый год — самый любимый и желанный праздникМы соберёмся в кругу семьи, чтобы проводить уходящий год и встретить наступающий.