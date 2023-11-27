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Вратарь «Интера» Зоммер об 1:1 с «Юве»: «Мы взяли важное очко. Во втором тайме команды не хотели упускать результат»

Вратарь «Интера» Зоммер об 1:1 с «Юве»: «Мы взяли важное очко. Во втором тайме команды не хотели упускать результат»

«Мы взяли важное очко. Во втором тайме обе команды не хотели упускать результат. «Ювентус» хорошо обороняется, поэтому было важно быстро забить ответный гол после того, как они открыли счет.

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