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Сокол

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Пятый «Львенок-Москва» начал проходить беспилотные испытания в столице

Еще один «Львенок-Москва» приступил к испытаниям и стал пятым беспилотным трамваем в Москве. На маршруте № 10 Краснопресненской сети он работает без водителя, тогда как на других маршрутах движется под управлением водителя, изучая местность и собирая сведения.

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