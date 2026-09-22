Пятый «Львенок-Москва» начал проходить беспилотные испытания в столице

Еще один «Львенок-Москва» приступил к испытаниям и стал пятым беспилотным трамваем в Москве. На маршруте № 10 Краснопресненской сети он работает без водителя, тогда как на других маршрутах движется под управлением водителя, изучая местность и собирая сведения.