Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему Путин не отправил в отставку Шойгу и Герасимова?

Почему Путин не отправил в отставку Шойгу и Герасимова?

Народ ждал обращение президента и многие надеялись что будет объявлена отставка Шойгу. Ребята, вы, правда, думаете, что президент после попытки военного путча, по требованию террористов кого-то уволит?Какой тогда он Президент? Я уверен, что Путин, мягко говоря, недоволен работой Шойгу - как минимум, из-за того, что, именно, провалы МО на начальном этапе привели к тому, что дырки затыкали частной военной компанией, дав ей все виды вооружений - от танков до самолетов и систем противовоздушной обороны, а также беспринципные полномочия по набору зеков и их амнистирования.

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