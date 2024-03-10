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Как правильно прививать деревья весной, сроки и пошаговая схема

Как правильно прививать деревья весной, сроки и пошаговая схема

Как правильно прививать деревья весной, сроки и пошаговая схема Алёна ЮрьеваВесенняя прививка деревьев является одним из важных агротехнических мероприятий в саду, способствующим сохранению ценных сортов, укреплению иммунитета растений и получению новых гибридов.

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