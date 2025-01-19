«Калуга» дважды проиграла петербургскому «Динамо-576» в матчах НМХЛ

Молодежный хоккейный клуб «Калуга» встречался с «Динамо-576» из Санкт-Петербурга. Встречи прошли на Малой спортивной арене петербургского «Юбилейного», в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.
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