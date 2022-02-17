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Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в городе Бамбари

Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в городе Бамбари

Народ ЦАР требует немедленного вывода контингента МИНУСКА из страны. Банги, 17 февраля. Жители центральноафриканского города Бамбари вышли на массовую демонстрацию против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

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