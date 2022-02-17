Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в городе Бамбари

Народ ЦАР требует немедленного вывода контингента МИНУСКА из страны. Банги, 17 февраля. Жители центральноафриканского города Бамбари вышли на массовую демонстрацию против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
Народ ЦАР требует немедленного вывода контингента МИНУСКА из страны. Банги, 17 февраля. Жители центральноафриканского города Бамбари вышли на массовую демонстрацию против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
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