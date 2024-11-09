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США предъявили иранцу обвинение в заговоре с целью убийства Трампа

США предъявили иранцу обвинение в заговоре с целью убийства Трампа

Американские власти обвинили гражданина Ирана в участии в предполагаемом заговоре, организованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с целью убийства избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters со ссылкой на сообщение Минюста.

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