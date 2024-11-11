Популярная певица отпраздновала 50-летие в прозрачной юбке

Популярная британская певица Луиз Реднапп снялась в откровенной юбке в честь 50-летия. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).