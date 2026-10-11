Минобрнауки: срок обучения в вузе при переходе на новую модель составит 4–6 лет

При переходе на новую модель высшего образования срок получения высшего образования будет составлять от четырех до шести лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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