Как переводили названия советских фильмов за границей. 11 курьезных случаев

Некоторые фильмы за границей назвали совсем по-другому. «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Полосатый рейс» — при одном упоминании этих любимых фильмов у большинства из нас появляется улыбка и в памяти всплывают персонажи и их крылатые фразы.