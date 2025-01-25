Как переводили названия советских фильмов за границей. 11 курьезных случаев

Некоторые фильмы за границей назвали совсем по-другому. «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Полосатый рейс» — при одном упоминании этих любимых фильмов у большинства из нас появляется улыбка и в памяти всплывают персонажи и их крылатые фразы.
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