Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как переводили названия советских фильмов за границей. 11 курьезных случаев

Как переводили названия советских фильмов за границей. 11 курьезных случаев

 Некоторые фильмы за границей назвали совсем по-другому.  «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Полосатый рейс» — при одном упоминании этих любимых фильмов у большинства из нас появляется улыбка и в памяти всплывают персонажи и их крылатые фразы.

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