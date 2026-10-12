В Москве открыли движение по Шелепихинской набережной после реконструкции

В Москве запустили движение по участку Шелепихинской набережной после реконструкции. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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