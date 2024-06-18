Депутат Кнессета 19 созыва Моше Фейглин призывает к уничтожению арабов Газы и цитирует Гитлера на национальном телевидении: «Как сказал Гитлер: «Я не смогу жить, если останется хотя бы один еврей», мы не сможем жить здесь, если в Газе останется хоть один исламо-нацист» Собсна, еврей искренне, не таясь поставил соплеменников на одну доску с нацистами III Рейха.
Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам
Комментарии
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лл
лина любимцева
Можно подумать, что Израиль УЖЕ не применяет гитлеровские методы в отношении палестинцев. Эти проклятые в веках жЫдовские выродки ничем не лучше гитлеровских военных преступников. Такие же ФАШИСТЫ!! Никого никогда не пожалели. Никому никогда не помогли и не протянули руку помощи. Считают, что это все должны делать только в их отношении. НО ТЕПЕРЬ ВСЕ!! Никакие стенания "про холокост" НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!
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6 час.
Балу -
Никакой индульгенции у жидов быть не может!... Они сами придумали холокост, а весь мир скромно промолчал и согласился... Вот это вот потакание и привело к тому, что жиды сейчас убивают палестинцев не взирая ни на возраст, ни на пол попавших под их обстрелы и бомбардировки... НО!!!: тотальное убийство арабов - это не геноцид, тотальное уничтожение людей любой другой национальности и гражданской принадлежности - это не геноцид... И только убийство евреев - это-таки геноцид... Почему?
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6 час.
Silver Kont
Ой вэй! Шма Исроэл! Сегодня только заскорузлый идиот "верит в Холокост", в том виде, как его преподносят евреи, хихикая в пейсы. Просто традиция такая, писать про “холокост 6 миллионов евреев”. “The New York Times” писала про те “six million Jews” ещё аж в 1869 году. А потом то же самое и там же писали в 1919, 1938 и т.д.... "Шесть миллионов уничтоженных евреев" НЕ фигурируют в итоговых резолюциях Нюрнбергского Трибунала. Мировой центр современной еврейской документации вместо «6 млн жертв» холокоста называет 1, 445 млн. Агентство Сёмы Визенталя, искавшее нацистов по всему свету, вынуждено было признать цифру в 1-1,5 миллиона человек. Израильский «ЯД Ва-шем» исчисляет убиенных в 1,3 млн, учитывая и погибших евреев-солдат Вермахта. Берл Лазар сообщал, что во Вторую мировую погиб 1млн евреев («Мир новостей» №4 2001 г.). Вообще в Израиле число жертв холокоста оценивают около 750 тысяч. И щекарахтерна! Ни главарь Яд Ва-шема Иегуда Бауэр, ни Сёма Визенталь, ни Берл Лазар совершенно таки не боятся преследования за «преуменьшение «холокоста». Кстати, по-еврейски "холокост" "это всесожжение, жертва, благоухание, ПРИЯТНОЕ ГОСПОДУ (Левит, 1:9)
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4 час.
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