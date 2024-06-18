Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам

лл лина любимцева Можно подумать, что Израиль УЖЕ не применяет гитлеровские методы в отношении палестинцев. Эти проклятые в веках жЫдовские выродки ничем не лучше гитлеровских военных преступников. Такие же ФАШИСТЫ!! Никого никогда не пожалели. Никому никогда не помогли и не протянули руку помощи. Считают, что это все должны делать только в их отношении. НО ТЕПЕРЬ ВСЕ!! Никакие стенания "про холокост" НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!

Балу - Никакой индульгенции у жидов быть не может!... Они сами придумали холокост, а весь мир скромно промолчал и согласился... Вот это вот потакание и привело к тому, что жиды сейчас убивают палестинцев не взирая ни на возраст, ни на пол попавших под их обстрелы и бомбардировки... НО!!!: тотальное убийство арабов - это не геноцид, тотальное уничтожение людей любой другой национальности и гражданской принадлежности - это не геноцид... И только убийство евреев - это-таки геноцид... Почему?