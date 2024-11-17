🏥Почти у 5 тысяч крымчан за год выявили сахарный диабет «В Крыму на сегодняшний день более 60 тысяч пациентов страдают сахарным диабетом.
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🏥Почти у 5 тысяч крымчан за год выявили сахарный диабет «В Крыму на сегодняшний день более 60 тысяч пациентов страдают сахарным диабетом.