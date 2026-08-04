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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Брусникина: «Разница в судействе на мировых кубках и на чемпионате Европы ощущается»

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина высказалась о победе российских синхронисток на чемпионате Европы в Париже.

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