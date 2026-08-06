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Investigators Unveil Charges Against Dismissed Ukrainian Ambassador To The US

Investigators Unveil Charges Against Dismissed Ukrainian Ambassador To The US

Investigators Unveil Charges Against Dismissed Ukrainian Ambassador To The US Another top level Ukrainian official has been booted from office over significant corruption allegations, which comes at a moment of a broad shake-up of military and cabinet leadership initiated by President Zelensky.

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