Бывший налоговый инспектор получил два года тюрьмы за мошенничество

Бывший налоговый инспектор Мария Демина получила два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
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