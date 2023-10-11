Театр абсурда
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Театр абсурда

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Взгляд: Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского «вернуть территории» Румынии.

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