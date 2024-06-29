В Новосибирске провели поточную диагностику систем отопления с помощью робота

В Новосибирске продолжаются работы по внутренней диагностике тепловых сетей. На днях специалисты протестировали систему на улице Троллейной, где обнаружили необходимость ремонта нескольких километров труб.
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