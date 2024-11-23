Судебные приставы задержали невесту прямо на её свадьбе из-за долгов

Фото: rapsinews.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что сотрудники службы судебных приставов в Перми долгое время искали 34-летнюю женщину, которая была обязана выплачивать алименты на содержание четырёх детей: двух сыновей, возрастом 8 и 12 лет, а также пятилетних близнецов.