Сериал Watch Dogs сняли, теперь ждем трейлеры Несмотря на то что издатель и разра...

Сериал Watch Dogs сняли, теперь ждем трейлерыНесмотря на то что издатель и разработчик видеоигр, компания Ubisoft, ранее заморозила все игровые проекты по вселенной Watch Dogs, работу над сериалом по мотивам она не прекращала.
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