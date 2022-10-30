Перепахали “Солнцепёком”: Русские прорвали оборону ВСУ и пошли в наступление под Угледаром

Подразделения ВС России смогли выйти на окраины стратегически важной ПавловкиКак сообщает “Военное обозрение”, в настоящее время русские ВС перешли в наступление на отдельных участках, при этом не прекращая держать оборону на всех ключевых позициях.
Подразделения ВС России смогли выйти на окраины стратегически важной ПавловкиКак сообщает “Военное обозрение”, в настоящее время русские ВС перешли в наступление на отдельных участках, при этом не прекращая держать оборону на всех ключевых позициях.
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