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Перепахали “Солнцепёком”: Русские прорвали оборону ВСУ и пошли в наступление под Угледаром

Перепахали “Солнцепёком”: Русские прорвали оборону ВСУ и пошли в наступление под Угледаром

Подразделения ВС России смогли выйти на окраины стратегически важной ПавловкиКак сообщает “Военное обозрение”, в настоящее время русские ВС перешли в наступление на отдельных участках, при этом не прекращая держать оборону на всех ключевых позициях.

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