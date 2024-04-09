Медиахолдинг «Гранада Пресс» заключил соглашение с «Лигой юных журналистов»

Челябинские ребята смогут развивать свои таланты под присмотром опытных работников СМИ. Организации договорились о том, что школьники, мечтающие о карьере журналиста, смогут получить уникальную практику и сделать окончательный выбор в пользу творческой профессии.
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