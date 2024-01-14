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На дальних подступах к Берлину: Висло-Одерская операция

На дальних подступах к Берлину: Висло-Одерская операция

12 января 1945 началась Висло-Одерская наступательная операция, проводившаяся силами двух фронтов – 1-го Белорусского (командующий Георгий Константинович Жуков) и 1-го Украинского (командующий Иван Степанович Конев).

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