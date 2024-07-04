Демократию считают властью большинства. Формируется оно разными способами. Например, в Нидерландах на прошлогодних парламентских выборах первое место заняла партия, отстаивающая интересы страны и народа против многих догматов тоталитарной секты "либералы".
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