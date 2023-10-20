Сбер представил китайским партнёрам свою систему сертификации низкоуглеродной энергии

На Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (18+) Сбер предложил рассмотреть возможность признания системы в КНР и отметил, что банк готов стать провайдером аналогичной китайской системы сертификации в России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании.