Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Западу нет, а вот политикам и чиновникам, которые устроили неконтролируемый поток пришлых в Россию вполне могут и последствия будут непредсказуемыми, но то что не в пользу действующей власти однозначно.... Если они тупоголовые еще не поняли, что бесконтрольный ввоз пришлых приведет. Что их всех сметут это очевидно. Зажрались и заворовались на столько, что потеряли полностью инстинкт самосохранения...