У Запада не получится организовать революцию в России, несмотря на большой опыт подготовки и реализации государственных переворотов в разных странах.
Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Западу нет, а вот политикам и чиновникам, которые устроили неконтролируемый поток пришлых в Россию вполне могут и последствия будут непредсказуемыми, но то что не в пользу действующей власти однозначно.... Если они тупоголовые еще не поняли, что бесконтрольный ввоз пришлых приведет. Что их всех сметут это очевидно. Зажрались и заворовались на столько, что потеряли полностью инстинкт самосохранения...
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18 час.
Ivan Murashov
У нас народ сыкло рабы физ лица
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18 час.
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