Bloomberg: ряд стран ЕС заявляют о готовности направить своих военных на Украину

Франция, Германия, Британия и ряд других стран Евросоюза готовы направить своих военных на Украину для обеспечения режима прекращения огня, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы французского Минфина Эрика Ломбара.
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