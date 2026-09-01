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Царьград

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Дзюба приобрёл 25% убыточной компании, связанной с «Краснодаром»

Дзюба приобрёл 25% убыточной компании, связанной с «Краснодаром»

Артём Дзюба, в поисках нового клуба, приобрёл 25% в IT-компании «Эйдж-Консалт», ранее связанной с главой «Краснодара» Владимиром Хашигом.

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