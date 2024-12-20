Китайские разработчики графических процессоров получили ключевые технологии от британской компании Imagination Technology

В новом отчете организации UK-China Transparency утверждается, что британская компания Imagination Technologies поставляла китайским компаниям критически важные IP-технологии GPU, которые могли быть использованы в правительственных, военных и секретных службах Китая.
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