В Нижнекамске во время налета дронов погибли два человека

В Нижнекамске во время налета беспилотников восемь человек получили ранения, двое из них погибли. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.
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