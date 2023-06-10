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Старый политический бандит, прикидывающийся "дипломатом", вышивает крестиком картинки для дураков

Старый политический бандит, прикидывающийся "дипломатом", вышивает крестиком картинки для дураков

Анатолий Кошкин: Любимая игра профессора КиссинджераЗачем "Старый лис" предсказывает военное столкновение между Японией и СШАОценивая вклад Генри Киссинджера в мировую политику, китайское издание Baijiahao пишет: «Киссинджер, выдающийся политик, поспособствовавший установлению официальных отношений между Китаем и США, был основоположником современной американской дипломатии… За свою недолгую политическую карьеру Киссинджер способствовал трем крупным событиям: помог растопить лед между Пекином и Вашингтоном, положить конец Вьетнамской войне и смягчить напряженные отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом».

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