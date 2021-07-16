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Илону Маску бросил вызов создатель «Мивины»: он нанял руководителей Tesla, BMW, Porsche, Toyota и Nissan

Илону Маску бросил вызов создатель «Мивины»: он нанял руководителей Tesla, BMW, Porsche, Toyota и Nissan

VinFast, автомобильное подразделение VinGroup миллиардера Фам Нят Выонг (Pham Nhat Vuong), к марту следующего года представит свои последние модели электромобилей в выставочных залах Северной Америки и Европы, бросив вызов Tesla во всем мире.

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