Штат Миссури направит 200 бойцов нацгвардии на помощь Техасу

Валерий Шарифулин/ТАСС Американский штат Миссури направит подразделения национальной гвардии на помощь властям Техаса для охраны южной границы, заявил губернатор Майк Парсон на пресс-конференции 20 февраля.
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